https://news.day.az/world/1586467.html Торговое судно эпохи Древнего Рима обнаружили в Италии - ВИДЕО
Торговое судно эпохи Древнего Рима обнаружили в Италии - ВИДЕО
У берегов Италии на дне Тирренского моря нашли затонувшее торговое судно эпохи Древнего Рима.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, останки корабля обнаружили близ города Чивитавеккья, в 80 км от Рима. Хорошо сохранившийся 20-метровый корпус покоился на глубине около 160 м. Трюмы судна оказались забиты сотнями кувшинов и амфор, которые датируют I-II веками н.э. Археологи назвали находку исключительной из-за уровня сохранности предметов.
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