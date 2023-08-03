Торговое судно эпохи Древнего Рима обнаружили в Италии

У берегов Италии на дне Тирренского моря нашли затонувшее торговое судно эпохи Древнего Рима.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, останки корабля обнаружили близ города Чивитавеккья, в 80 км от Рима. Хорошо сохранившийся 20-метровый корпус покоился на глубине около 160 м. Трюмы судна оказались забиты сотнями кувшинов и амфор, которые датируют I-II веками н.э. Археологи назвали находку исключительной из-за уровня сохранности предметов.