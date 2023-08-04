В Центральной Азии построят космический учебный центр

Илон Маск хочет построить космический учебный центр в пустыне Гоби, в Центральной Азии, об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, американский предприниматель обсудил возможность строительства площадки с премьер-министром Монголии. По мнению миллиардера, ландшафт пустыни Гоби схож с поверхностью Красной планеты. Маск неоднократно заявлял, что среди его целей - популяризация космических путешествий, а также колонизация Марса.