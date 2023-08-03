Посол Китая в России обвиняет НАТО в дестабилизации Азиатско-Тихоокеанского региона

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) запутывает Европу и теперь стремится разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он отметил, что действия НАТО не способствуют развитию дружественных отношений и укреплению мирового порядка в соответствии с целями Устава ООН.

Посол подчеркнул, что несмотря на существующий мир и стабильность в АТР, НАТО настаивает на проведении военных учений и развертывании операций по обеспечению свободы судоходства в регионе, что только увеличивает напряженность и создает конфронтацию между лагерями. Он также отметил, что НАТО запутал Европу и теперь стремится нарушить мир и спокойствие в АТР. Действия альянса, по его словам, не способствуют развитию дружбы и мира в целом.

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