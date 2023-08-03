США частично эвакуируют дипперсонал из Нигера

Госдеп США рекомендовал гражданам отменить поездки в Нигер и распорядился об эвакуации некоторых сотрудников американского консульства в Ниамее.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, соответствующую информацию распространил госдеп.

"Учитывая продолжающиеся события в Нигере и проявляя крайнюю осторожность, Государственный департамент отдает распоряжение о временном выезде сотрудников правительства США и соответствующих требованиям членов семей из посольства США в Ниамее", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте госдепа.

Отмечается, что посольство США в Ниамее временно сократило свой персонал, приостановило оказание обычных услуг и способно оказывать только экстренную помощь гражданам США в Нигере.

"Посольство США остается открытым для оказания ограниченных экстренных услуг гражданам США", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Госдепартамент также рекомендовал гражданам США отменить все поездки в Нигер, присвоив стране 4-й уровень опасности.

Тем не менее в госдепе подчеркнули, что США продолжают поддерживать дипломатические отношения с Нигером на самом высоком уровне.