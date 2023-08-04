https://news.day.az/world/1586474.html В Нью-Йорке водитель на угнанном автомобиле сбил около десятка человек - ВИДЕО
В Нью-Йорке водитель на угнанном автомобиле сбил около десятка человек - ВИДЕО
В Нью-Йорке автомобиль сбил около десятка человек на тротуаре.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, водитель на угнанном внедорожнике пытался скрыться от полиции". На оживленной улице автомобиль зацепил другую машину и вылетел на пешеходную зону.
После аварии водителя задержали, 20-летний мужчина ранее имел проблемы с законом. Несколько пострадавших увезли в больницу с легкими травмами.
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