В Нью-Йорке водитель на угнанном автомобиле сбил около десятка человек

В Нью-Йорке автомобиль сбил около десятка человек на тротуаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, водитель на угнанном внедорожнике пытался скрыться от полиции". На оживленной улице автомобиль зацепил другую машину и вылетел на пешеходную зону.

После аварии водителя задержали, 20-летний мужчина ранее имел проблемы с законом. Несколько пострадавших увезли в больницу с легкими травмами.