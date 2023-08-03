Убийца 11 человек в синагоге Питтсбурга приговорен к смертной казни

Роберт Бауэрс, осужденный за убийство 11 прихожан в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге в 2018 году, приговорен к смертной казни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, такую рекомендацию единогласно дал суд присяжных, подчеркнувший, что действия Бауэрса были мотивированы "ненавистью к евреям", и он выбрал для своего преступления синагогу "Древо жизни" из-за ее расположения в одной из крупнейших еврейских общин США c целью "максимизировать воздействие и вселить страх в местные, национальные и международные еврейские общины". Они также отметили, что Бауэрс не испытывает раскаяния за свое преступление.

Это решение еще формально должен утвердить федеральный судья. Бауэрсу будет сделана смертельная инъекция.

В июне Бауэрс был признан виновным по всем 63 уголовным обвинениям, которые ему предъявили в связи с самым смертоносным нападением на евреев в истории США. После этого присяжные изучили дополнительные доказательства, чтобы решить, приговорить ли его к смертной казни или пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

27 октября 2018 года Бауэрс подошел к синагоге с тремя пистолетами и винтовкой AR-15 и начал стрелять возле входа в нее, а затем, согласно показаниям свидетелей, открыл огонь по прихожанам. Полиция в конце концов открыла огонь по Бауэрсу, прежде чем он сдался и был арестован. 11 человек были убиты, еще шесть, включая четверых полицейских, получили ранения.