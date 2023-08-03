Загорелся крупный промышленный комплекс в США
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В центре американского Финикса загорелся крупный промышленный комплекс

Беспрецедентный в современной истории региона пожар, охватил уже не менее пяти зданий, черный дым начал окутывать полуторамиллионный город.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.