https://news.day.az/world/1586480.html Загорелся крупный промышленный комплекс в США - ВИДЕО
Загорелся крупный промышленный комплекс в США - ВИДЕО
В центре американского Финикса загорелся крупный промышленный комплекс
Беспрецедентный в современной истории региона пожар, охватил уже не менее пяти зданий, черный дым начал окутывать полуторамиллионный город.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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