США хотят заполучить военные базы на греческих островах
Палата представителей Конгресса приняла поправку к законопроекту об оборонном бюджете (NDAA), которая призывает рассмотреть возможность создания американских военных баз на греческих островах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на греческую газету Parapolitika.
В поправке содержится призыв к министру обороны и госсекретарю совместно изучить существующие возможности для расширения американского военного присутствия в Греции, уделяя особое внимание островам, отмечает издание.
Сенат уже проголосовал за собственный законопроект, и сейчас два законодательных органа ведут переговоры, чтобы сформировать окончательный текст, который будет отправлен президенту Джо Байдену.
Ранее мы писали о том, что посол Китая в России обвиняет НАТО в дестабилизации Азиатско-Тихоокеанского региона.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре