Армения готовится менять посла в России

Посол Армении в России может быть сменен.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

Отмечается, что назрела необходимость в перезагрузке отношений между Арменией и Россией, и первым шагом будет смена послов.

В первую очередь, планируется сменить главу дипмиссии в России Вагаршака Арутюняна.

Ожидается, что вместо Арутюняна послом Армении в России будет назначен депутат Гурген Арсенян.