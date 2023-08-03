https://news.day.az/world/1586495.html Армения готовится менять посла в России - ПОДРОБНОСТИ
Армения готовится менять посла в России - ПОДРОБНОСТИ
Посол Армении в России может быть сменен.
Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.
Отмечается, что назрела необходимость в перезагрузке отношений между Арменией и Россией, и первым шагом будет смена послов.
В первую очередь, планируется сменить главу дипмиссии в России Вагаршака Арутюняна.
Ожидается, что вместо Арутюняна послом Армении в России будет назначен депутат Гурген Арсенян.
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