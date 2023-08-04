Пентагон выделил средства для пополнения боезапасов

Пентагон перечислил американским оборонным компаниям $9,7 млрд на пополнение запасов вооружений, всего на развитие оборонной промышленности конгресс США намерен направить $26 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность американского оборонного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Там отмечается, что Пентагон перечислил военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation $2,3 млрд из планируемых $6 млрд. Предполагается, что средства будут направлены на производство управляемых ракет для системы GLMRS.

Совместное предприятие Lockheed Martin и аэрокосмического конгломерата RTX Corporation получило $1,4 млрд из планируемых $1,9 млрд. Их потратят на пополнение запасов ракетных комплексов Javelin.

Агентство подчеркивает, что конгресс США также одобрил выделение $18,6 млрд на обеспечение долгосрочных оборонных потребностей Украины.