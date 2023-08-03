Создать негатив в отношениях Турции и России не получится - источники в Анкаре
Источник в администрации турецкого президента Реджепа Эрдогана заявил российским СМИ, что попытки создать негатив в отношениях Москвы и Анкары "тщетны", передает Day.Az.
По его словам, в СМИ есть некоторые попытки создать негативный фон в отношениях Турции и России, но они тщетны, так как у лидеров двух стран сложились доверительные отношения, они поддерживают постоянную связь.
Он добавил, что Анкара не исключает подписания соглашений в ходе планируемого визита российского президента Владимира Путина.
Ранее российский и турецкий президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорили по телефону и достигли договоренности о визите лидера РФ в Турцию.
Как отмечается, Эрдоган заявил Путину, что турецкая сторона продолжит прикладывать интенсивные усилия с целью возобновления зерновой сделки.
Ранее мы писали о том, что Путин и Эрдоган в скором времени определятся с деталями встречи.
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