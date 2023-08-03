Турция готовит предложение России по зерновой сделке к визиту Путина

Анкара подготовит конкретные предложения по возобновлению зерновой сделки к планируемому визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал источник в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Сейчас по этой теме вырабатывается ряд предложений. Возможно, появится некая конкретика по ним в ходе планируемого визита [Путина]", - рассказал источник агентства в администрации Эрдогана.

Он также подчеркнул, что работа по данному направлению в настоящее время идет и есть постоянный диалог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что местом встречи Путина и Эрдогана необязательно будет Турция. Он рассказал, что лидеры двух стран условились уже в ближайшее время точно определиться, где пройдет их встреча и когда.

2 августа президенты Турции и России провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию.

Ранее мы писали о том, что Анкара и Москва продолжают контакты по зерновой сделке.