США сохранят посольство в Нигере

CША сохраняют посольство в Нигере, несмотря на эвакуацию части его сотрудников, продолжают дипломатические контакты с африканским государством и рассчитывают на скорый приезд туда нового американского посла. Об этом сообщил госдепартамент, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно пресс-релизу, американское посольство остается открытым для ограниченного экстренного обслуживания своих граждан. "Мы продолжаем дипломатическое взаимодействие на самых высоких уровнях", - говорится в документе.

В ведомстве добавили, что рассчитывают на скорый приезд в Ниамей Кэтлин Фитцгиббон, которую американский сенат недавно утвердил в должности нового посла США в Нигере.