США сохранят посольство в Нигере
CША сохраняют посольство в Нигере, несмотря на эвакуацию части его сотрудников, продолжают дипломатические контакты с африканским государством и рассчитывают на скорый приезд туда нового американского посла. Об этом сообщил госдепартамент, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно пресс-релизу, американское посольство остается открытым для ограниченного экстренного обслуживания своих граждан. "Мы продолжаем дипломатическое взаимодействие на самых высоких уровнях", - говорится в документе.
В ведомстве добавили, что рассчитывают на скорый приезд в Ниамей Кэтлин Фитцгиббон, которую американский сенат недавно утвердил в должности нового посла США в Нигере.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре