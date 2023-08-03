Разбазаривание казенных денег

- как армянский парламент пропил 10 тысяч долларов

Парламент Армении закупил за месяц коньяка почти на 4 млн драмов (чуть более $10000).

Как передает Day.Az, об этом сообщаеют армянские СМИ.

По данным издания, 1-31 июля для приема иностранных делегаций и организации иностранных визитов был закуплен коньяк на сумму в 3,88 млн драмов (около $10000)

Закупали алкоголь у компании "Вино Вино", владелец которой Тигран Амасян связан с Pernod Ricard (владеет Ереванским коньячным заводом), добавляет газета.

Для сравнения издание отмечает, что в апреле у той же компании было закуплено коньяка на сумму более 10,7 млн драмов (около $27750). А в июне Национальное Собрание Армении закупило водку на сумму почти в 2 млн драмов (примерно $5180) у компании "Ноас Орчардс Дистилинг Компани".

Издание утверждает, что команда премьер-министра Армении нецелесообразно тратит бюджетные средства, хотя когда-то Никол Пашинян обвинял в этом прежние власти.

