Турция инициирует расследование в отношении армянского лобби

Решение Disney не транслировать сериал о жизни отца-основателя Турции вызвало бурю негодования в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Politico, высокопоставленные турецкие чиновники обвинили американскую сеть в том, что она поддалась давлению со стороны армянских групп.

Турецкие СМИ сообщили, что компания Disney решила отказаться от показа шоу "Ататюрк", шестисерийного исторического драматического сериала, который первоначально был объявлен к показу на платформе Disney+ 29 октября. Его выпуск был приурочен к 100-летию со дня основания Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Глава Высшего совета радио и телевидения Турции Эбубекир Шахин объявил, что будет начато расследование утверждений о том, что решение было принято после согласованного лоббирования со стороны армянской диаспоры.

"Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель нашей Турецкой Республики, является нашей самой важной социальной ценностью", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что армяне атакуют Disney из-за своей туркофобии.