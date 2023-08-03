Мирзиёев изменил состав правительства Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ и постановление, в соответствии с которыми на вице-премьера Джамшида Кучкарова также возложены обязанности министра экономики и финансов республики, а Шерзод Кудбиев освобожден от должности министра экономики и финансов и назначен председателем Налогового комитета при кабмине Узбекистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь Мирзиёева Шерзод Асадов.

"Указом президента Республики Узбекистан Кучкаров Джамшид Анварович утвержден на должность заместителя премьер-министра Республики Узбекистан - министра экономики и финансов Республики Узбекистан", - написал Асадов в Telegram-канале.

"Постановлением президента Республики Узбекистан Кудбиев Шерзод Давлятович назначен на должность председателя Налогового комитета при кабинете министров Республики Узбекистан. В связи с этим он освобожден от должности министра экономики и финансов Республики Узбекистан", - добавил пресс-секретарь президента.