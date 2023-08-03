Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру

Всемирный банк в связи с переворотом в Нигере объявил о приостановке выделения средств этой стране по всем операциям, за исключением программ в частном секторе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всемирный банк считает, что мир, стабильность и верховенство закона - это основа свободного от бедности мира на пригодной для жизни планете. Мы обеспокоены попытками свергнуть демократически избранное правительство Нигера. В ответ Всемирный банк прекратил до дальнейшего уведомления выделение средств по всем операциям, за исключением партнерства в частном секторе, которое продолжится с осторожностью", - говорится в заявлении организации.

Всемирный банк добавил, что продолжает внимательно следить за ситуацией. "Нами движет стремление улучшить качество жизни народа Нигера и расширить его возможности", - заверили в финансовом институте.