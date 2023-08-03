Граждане Армении захотели войны

Представители общественной инициативы "Воля" проводят акцию перед зданием правительства в Ереване. Они требуют от властей рационального использования бюджетных средств. По их мнению, вместо финансирования фестивалей еды, напитков и песен их нужно вкладывать в развитие военно-промышленного комплекса (ВПК).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, учредитель общественной инициативы "Воля" Ваагн Чахалян в беседе с журналистами отметил, что на фоне угрозы новой войны политика властей нисколько не изменилась.

"В эти дни проводятся различные мероприятия, фестивали, тратятся деньги на то, чтобы пригласить мировых звезд, в то время, как уже ряд компаний имеет разработки в области ВПК, но из-за отсутствия финансирования невозможно наладить производство", - сказал Чахалян.

По его словам, развитие ВПК - это краеугольный камень, который позволит изменить укрепить и усилить позиции Армении.

