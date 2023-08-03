Сотни застрявших на высоте 2000 метров туристов в Сочи

Сотни туристов, застрявших на горном курорте "Красная поляна" в Сочи на высоте 2000 метров из-за поломки главной канатной дороги, попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал "ЧП Сочи", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в среду, 2 августа. Так, на кадрах видно, что к фуникулеру выстроилась огромная очередь из отдыхающих, многие из которых дети.