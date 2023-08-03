https://news.day.az/world/1586558.html В Москве ожидают визита начальника генштаба Ирана
В Москве ожидают визита начальника генштаба Ирана
Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что заместитель начальника генштаба Ирана планирует в августе посетить Россию для участия в Московской конференции по безопасности.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, сейчас график находится в стадии планирования, возможные встречи прорабатываются.
Ранее мы писали о том, что Тегеран и Москва вводят взаимный безвизовый режим для туристов.
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