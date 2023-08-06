Европейские журналисты предупреждают правительство Армении

Автор: Байрам Эльшадов

Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ-EFJ) обеспокоились за своих коллег в Армении в связи с всплывающими фактами о нарушении их свобод и поступающих угроз со стороны сторонников правительства.

Как отмечается в пресс-релизе организации, угрозы в адрес журналистов начали поступать после пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна, которую он провел 25 июля.

В частности, журналистам Ани Геворкян и Рипсиме Джебеджян угрожали смертью и физической расправой. Союз журналистов осудил скоординированное и преднамеренное нападение со стороны активистов, близких к правительству, и некоторых государственных чиновников. Союз армянских журналистов также обвинил премьер-министра в поощрении этой онлайн-кампании ненависти. Союз передал вопрос армянской правозащитнице Анаит Манасян.

"Журналисты работают в условиях настоящего террора. Они действительно в опасности", - заявила президент Союза Сатик Сейранян.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес призвал власти Армении публично осудить эти угрозы, выявить, привлечь к ответственности и наказать виновных, особенно если они являются официальными представителями органов государственной власти.

Слова генерального секретаря поддержал и его заместитель Тим Доусон, который сказал следующее: "Преследование в социальных сетях серьезно влияет на психическое здоровье журналистов и их способность выполнять свою работу. Правительство Армении должно осудить эти нападения и работать над тем, чтобы журналисты могли свободно осуществлять свою деятельность".

К сожалению, в Армении проводится политика систематических политических преследований в разных слоях общества. Дело дошло до того, что Армения получила выговор от Хельсинкской комиссии. Ранее мы подробно описывали масштаб и характер притеснений, с которыми сталкиваются представители различных профессий в стране.