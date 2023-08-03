Индия может приобрести у России несколько млн тонн пшеницы

Индия рассматривает возможность приобретения у России нескольких миллионов тонн пшеницы из-за роста цен на внутреннем рынке и прогнозов невысокого урожая в этом году. Об этом сообщил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС высокопоставленный сотрудник Министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии на условиях анонимности, передает Day.Az.

"В Индии действуют строгие ограничения на импорт зерна - эти меры были приняты в 2018 году в рамках национальной программы защиты национального производителя. Сейчас мы в Индии практически не закупаем из-за рубежа зерно, в том числе пшеницу, а также не закупаем некоторые виды бобовых. Но в связи с ростом цен на зерно на внутреннем рынке и на фоне прогнозов о вероятно плохом урожае пшеницы в этом году правительство действительно рассматривает возможность приобретения зерна за рубежом. И Россия в числе тех стран, которые рассматриваются как поставщик пшеницы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что обсуждение этого вопроса продолжается с июня. В основном речь идет о возможности закупок пшеницы твердых сортов. До того как в Нью-Дели ввели строгие ограничения на импорт пшеницы и бобовых, основными поставщиками пшеницы в республику были США, Канада, Россия и Украина. "Россия была нашим давним партнером на этом рынке, поэтому неудивительно, что мы анализируем возможность закупки зерна у России", - отметил сотрудник ведомства.

Комментируя сообщения ряда индийских СМИ, в частности газеты The Economic Times, о том, что индийское правительство уже рассматривает возможность импорта 9 млн тонн пшеницы из России в рамках межправительственной сделки для увеличения внутренних запасов на фоне роста цен, источник ответил: "Как я уже сказал, обсуждение этого вопроса идет. Такие цифры действительно называются. Но пока официальные переговоры с российской стороной по этому вопросу не проводились".

"Пока еще переговоры не идут. Но я не исключаю, что они могут начаться в ближайшее время", - указал сотрудник Минсельхоза Индии. При этом он добавил, что подобные переговоры могут начаться не только с Москвой, но и с другими крупными игроками зернового рынка.