Россия поссорилась с Норвегией

Правительство России включило Норвегию в перечень недружественных стран.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Кабмина РФ.

Отмечено, что правительство РФ включило Норвегию в перечень стран, совершающих недружественные действия, направленные против российских консульских и дипломатических представительств.

"Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников из числа лиц, находящихся на территории России", - говорится в сообщении.

Согласно документу, за Норвегией закреплен лимит в 27 человек.

Напомним, в мае 2021 года ограничения ввели в отношении дипмиссий Чехии и США, а в июле 2022 года - дипмиссий Хорватии, Греции, Словакии и Дании.