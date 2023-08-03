Минобороны США и Нацгвардия Казахстана провели курс по ядерной безопасности

Агентство по уменьшению угрозы безопасности Министерства обороны США совместно с Национальной гвардией Казахстана организовали в Усть-Каменогорске обучающий квалификационный курс по ядерной безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба американского посольства в республике.

"Программа глобальной ядерной безопасности, реализуемая Агентством по уменьшению угрозы, совместно с Национальной гвардией Казахстана провели обучающий квалификационный курс по ядерной безопасности с 17 по 25 июля 2023 года в антикризисном учебном центре в городе Усть-Каменогорске. Учебный курс включал разработку и проведение упражнений и учений для оценки компетенций сил охраны ядерной безопасности на уровне подразделений и знаменовал собой важный шаг в намерении Национальной гвардии Казахстана создать дополнительную специализацию в области физической ядерной безопасности среди своего персонала", - говорится в сообщении.

В дипмиссии США пояснили, что курс отражает новый акцент обучения на конкретных подразделениях, отвечающих за ядерную безопасность, включая города Усть-Каменогорск, Алма-Ату и Курчатов.

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