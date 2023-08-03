Швеция примет участие в консультациях по Украине

Швеция направит своих представителей на инициированные Западом и Киевом консультации по Украине, которые, как ожидается, пройдут в Саудовской Аравии на этой неделе.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщила пресс-служба МИД королевства.

"Представители правительства Швеции примут участие в мирных переговорах", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести 5-6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине. По сведениям издания, на встречу прибудут крупные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать представители государств, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в датской столице.