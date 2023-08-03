Эрдоган созвал Высший военный совет Турции

В Анкаре проходит заседание Высшего военного совета Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, заседание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана проходит в Президентском комплексе в Анкаре в закрытом для прессы режиме.

До начала заседания члены совета посетили мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка - "Аныткабир".

В заседании принимают участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, министр юстиции Йылмаз Тунч, глава МИД Хакан Фидан, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, глава МВД Али Йерликая, министр образования Юсуф Текин, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Генштаба ВС Муса Авсевер, командующий ВМС Эрджумент Татлыоглу, командующий ВВС Атилла Гюлан.