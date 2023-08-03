Минобороны Турции поставил точку в деле обнаруженных на пляжах снарядов

Обнаруженные на турецком курорте Шиле 28 артиллерийских снарядов остались со времен Второй мировой войны.

Как передает Day.Az, соответствующая информация была распространена Минобороны Турции.

31 июля власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. 1 августа власти закрыли уже все пляжи курорта для осмотра территории.

2 августа большинство снарядов было ликвидировано, и пляжи, кроме Софулар, были вновь открыты.

Ранее мы писали о том, что турецкие военные осмотрят пляж, на котором обнаружили мины.

