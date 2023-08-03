МИД Норвегии выразил позицию на действия России

МИД Норвегии пока не получал официального сообщения о том, что правительство РФ включило Норвегию в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NRK цитируя министра иностранных дел Анникен Хюитфельт.

Главный дипломат страны отметил, что "эта информация, однако, не стала неожиданностью".

"Но нет никаких оснований утверждать, что Норвегия ведет себя недружественно по отношению к России", - приводит телеканал слова министра. По ее мнению, нынешняя ситуация связана с конфликтом в Украине.

Кроме того, глава МИД отметила, что обе страны как соседние государства заинтересованы в функционировании дипломатических отношений и каналов для контактов "не в последнюю очередь в трудные времена".

Так как МИД Норвегии не получал официальной информации от российских властей, ведомство пока не дает дальнейших комментариев.

Ранее мы писали о том, что Россия поссорилась с Норвегией.