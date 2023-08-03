https://news.day.az/world/1586594.html Перестановки в армянском минобороны
Другим решением главы армянского кабмина Саркисян освобожден от должности его советника.
Перестановки в армянском минобороны
Бывший мэр Еревана Грачья Саркисян назначен заместителем министра обороны Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Другим решением главы армянского кабмина Саркисян освобожден от должности его советника.
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