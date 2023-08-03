Ирландия отказалась вступать в НАТО

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что Дублин не будет отказываться от позиции нейтралитета на фоне российской военной спецоперации в Украине. В интервью Financial Times он отметил, что это касается отказа от вступления в Североатлантический альянс, несмотря на решение Финляндии и Швеции стать частью блока из-за конфликта в Украине.

"Ирландия никогда не станет значительной военной державой, никогда не станет огромным активом для НАТО, если мы когда-нибудь к нему и присоединимся", - пояснил Варадкар.

Он добавил, что Дублин не собирается отказываться и от своей позиции по помощи другим государствам, к примеру Украине, отправляя только нелетальное военное оборудование и гумпомощь.