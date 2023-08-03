Россия может вернуться к зерновой сделке

Россия может вернуться к выполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-подходе во время посещения форума "Территория смыслов", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС,

Отвечая на вопрос, реален ли возврат РФ к зерновой сделке, представитель Кремля сказал: "Это реально". "Для этого просто необходимо, чтобы европейские страны выполнили ряд мер по снятию ограничений по отключению от SWIFT Россельхозбанка и так далее", - пояснил он.

По его словам, "их можно выполнить быстро, и [тогда] незамедлительно Россия вернется к выполнению зерновой сделки".

Песков подчеркнул, что Россия слишком долго выполняла обязательства по зерновой сделке в одностороннем порядке, при этом обязательства по отношению к Москве, напротив, так и не были выполнены.

Ранее мы писали о том, что Турция готовит предложение России по зерновой сделке к визиту Путина.