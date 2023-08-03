https://news.day.az/world/1586631.html Строящийся у Араздейен металлургический завод может быть перенесен - СМИ
Строящийся у Араздейен металлургический завод может быть перенесен - СМИ
Строящийся в Араздейен армяно-американский металлургический завод в ближайшее время может быть перенесен в другое место.
Как передает Day.Az, об этом сообщили армянским СМИ информированные источники.
Руководство завода в беседе с журналистами отказалось комментировать информацию, не опровергнув и не подтвердив ее. Прежде такой вариант опровергал директор холдинга GTB, владеющего предприятием.
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