Строящийся у Араздейен металлургический завод может быть перенесен

Строящийся в Араздейен армяно-американский металлургический завод в ближайшее время может быть перенесен в другое место.

Как передает Day.Az, об этом сообщили армянским СМИ информированные источники.

Руководство завода в беседе с журналистами отказалось комментировать информацию, не опровергнув и не подтвердив ее. Прежде такой вариант опровергал директор холдинга GTB, владеющего предприятием.