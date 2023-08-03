https://news.day.az/world/1586634.html Место и дату встречи Путина и Эрдогана согласуют по дипканалам
Место и дату встречи Путина и Эрдогана согласуют по дипканалам
Место и точная дата встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будут согласовываться по дипломатическим каналам.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В целом президенты подтвердили свое намерение скоро встретиться. Но место встречи и сроки проведения этой встречи будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал представитель Кремля.
Ранее источники в Анкаре говорили о том, что создать негатив в отношениях Турции и России не получится.
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