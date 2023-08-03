Место и дату встречи Путина и Эрдогана согласуют по дипканалам

Место и точная дата встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будут согласовываться по дипломатическим каналам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В целом президенты подтвердили свое намерение скоро встретиться. Но место встречи и сроки проведения этой встречи будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал представитель Кремля.

Ранее источники в Анкаре говорили о том, что создать негатив в отношениях Турции и России не получится.