https://news.day.az/world/1586637.html ЕС расширяет санкции против Беларуси
ЕС расширяет санкции против Беларуси
Евросоюз расширил санкции против Беларуси.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в распространенном сегодня в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.
Причиной указано то, что Беларусь содействует России обходить ограничения, наложенные на эту страну.
Согласно санкциям в Беларусь запрещен экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов.
Новые правила ужесточат санкции против России и Беларуси, и не позволят России их обойти через Беларусь.
Ранее мы писали о том, что Япония вводит новый пакет антироссийских санкций.
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