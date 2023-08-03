ЕС расширяет санкции против Беларуси

Евросоюз расширил санкции против Беларуси.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в распространенном сегодня в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.

Причиной указано то, что Беларусь содействует России обходить ограничения, наложенные на эту страну.

Согласно санкциям в Беларусь запрещен экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов.

Новые правила ужесточат санкции против России и Беларуси, и не позволят России их обойти через Беларусь.

Ранее мы писали о том, что Япония вводит новый пакет антироссийских санкций.