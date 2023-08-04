Боррель просит G20 надавить на Россию

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны "большой двадцатки" оказать давление на Россию для того, чтобы государство вернулось к исполнению зерновой сделки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство AFP.

"Я хотел бы попросить вашей поддержки, чтобы призвать Россию вернуться к переговорам, а также воздерживаться от ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Боррель заявил, что ЕС продолжит поддерживать усилия ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки. Дипломат попросил партнеров союза призвать Россию вернуться за стол переговоров по данной инициативе. Он также выразил уверенность, что ЕС сможет добиться от Москвы ее возобновления.

Ранее мы писали о том, что МИД Норвегии выразил позицию на действия России.