https://news.day.az/world/1586663.html Назначен новый начальник генштаба Турции
Назначен новый начальник генштаба Турции
Командующий 2-й армией генерал Метин Гюрак назначен на должность начальника Генерального штаба Турции.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Высшего военного совета.
Согласно информации, 2-й начальник Генерального штаба корпусный генерал Сельчук Байрактароглу назначен командующим Сухопутными войсками, а командующий боевой авиацией Военно-воздушных сил генерал Зия Джамал Кадыоглу - командующим Военно-воздушными силами.
Напомним, что ранее пост начальника Генштаба занимал нынешний министр обороны Турции Яшар Гюлер.
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