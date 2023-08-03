Назначен новый начальник генштаба Турции

Командующий 2-й армией генерал Метин Гюрак назначен на должность начальника Генерального штаба Турции.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Высшего военного совета.

Согласно информации, 2-й начальник Генерального штаба корпусный генерал Сельчук Байрактароглу назначен командующим Сухопутными войсками, а командующий боевой авиацией Военно-воздушных сил генерал Зия Джамал Кадыоглу - командующим Военно-воздушными силами.

Напомним, что ранее пост начальника Генштаба занимал нынешний министр обороны Турции Яшар Гюлер.