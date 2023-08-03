Экоактивисты затянули особняк Риши Сунака черной тканью в знак протеста

Четверо активистов Greenpeace были арестованы после того, как задрапировали черной тканью особняк премьер-министра Великобритании Риши Сунака на севере Англии в знак протеста против его политики "максимального использования" нефтегазовых ресурсов Великобритании в Северном море. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет CNN.

Демонстрантам из экологической группы Greenpeace удалось в четверг, 3 августа, рано утром забраться на территорию усадьбы Сунака в округе Ричмонд в Северном Йоркшире. С помощью лестниц и веревок они проникли на крышу, откуда расстелили 200 кв. м "черной от нефти ткани". Она покрыла часть фасада здания.

Члены группы также развернули на лужайке баннер с надписью: "Риши Сунак - прибыль от нефти или наше будущее?".

В общей сложности они провели пять часов на крыше дома Сунака, который в это время пустовал, и спустились вниз после переговоров с полицией.

Акция протеста была организована в ответ на обнародованные в понедельник, 31 июля, планы правительства Великобритании выдать сотни лицензий на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море. Сунак выразил надежду, что проект обеспечит Великобританию отечественной энергией.