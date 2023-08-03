Обострение на польско-белорусской границе

Нелегальные мигранты забросали петардами пограничников Польши на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на польскую погранстражу.

"Сегодня утром на участке погранохраны в Дубице Церкевне патрули польских пограничников задержали группу иностранных мигрантов, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу. В момент задержания иностранцы со стороны Белоруссии напали на польских пограничников и забросали их петардами", - сообщается в заявлении погранстражи Польши.