Папа Римский обратился к молодежи мира

Папа Римский Франциск выразил надежду, что юноши и девушки смогут сохранить планету для будущих поколений. Его обращение к студентам Португальского католического университета в Лиссабоне транслировал портал Vatican News, передает Day.Az.

В настоящее время понтифик совершает апостольскую поездку в Португалию по случаю 37-го католического Всемирного дня молодежи.

В ходе своей речи папа Римский указал на необходимость "признать драматическую срочность заботы о нашем общем доме". Он отметил, что это невозможно сделать без обращения сердца и изменения антропологического видения на основе экономики и политики. По его словам, нельзя довольствоваться "простыми паллиативными мерами или робкими и двусмысленными компромиссами".

По мнению Франциска, поиск компромиссных путей может стать "небольшой отсрочкой бедствия", однако речь идет о том, чтобы взять ответственность за пересмотр того, что называется "прогрессом и эволюцией". По словам понтифика, "во имя прогресса произошло слишком много регресса".

"Вы - поколение, которое может принять этот вызов и победить. У вас есть самые передовые научные и технологические инструменты, но, пожалуйста, не попадите в ловушку пристрастных мнений. Не забывайте, что нам нужна целостная экология, нам надо прислушиваться к страданиям планеты и страданиям бедняков. Нам нужно поставить драму опустынивания в один ряд с драмой беженцев, тему миграции наряду с темой падения рождаемости", - подчеркнул папа Римский.