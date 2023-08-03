РПК представляет угрозу безопасности любой страны

РПК (Рабочая партия Курдистана) представляет угрозу безопасности любой страны, где она ведет деятельность.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

"Турция считает неприемлемой попытку лиц, связанных с террористической организацией РПК, насильственно проникнуть в здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге и провести террористическую пропаганду с символикой организации. Разрешение РПК свободно осуществлять свою деятельность, в частности пропаганду под предлогом свободы выражения мнений и собраний в европейских странах, подталкивает организацию к подобным незаконным и агрессивным действиям. В этом контексте мы еще раз повторяем наш призыв положить конец пропаганде, финансированию и привлечению новых членов в Европе террористической организацией РПК", - говорится в заявлении МИД Турции.