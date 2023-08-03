https://news.day.az/world/1586699.html Заместители глав МИД РФ и Турции обсудили зерновую сделку
Заместители глав МИД РФ и Турции обсудили зерновую сделку
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг зерновой сделки.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия после ее завершения на фоне невыполнения меморандума Россия - ООН по нормализации поставок отечественной сельхозпродукции на мировые рынки", - сообщили в министерстве по итогам разговора, который состоялся в среду по инициативе турецкой стороны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре