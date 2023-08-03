Заместители глав МИД РФ и Турции обсудили зерновую сделку

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг зерновой сделки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия после ее завершения на фоне невыполнения меморандума Россия - ООН по нормализации поставок отечественной сельхозпродукции на мировые рынки", - сообщили в министерстве по итогам разговора, который состоялся в среду по инициативе турецкой стороны.