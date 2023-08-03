Трамп прибыл на суд в Вашингтон

Экс-президент США Дональд Трамп 3 августа прибыл на суд в Вашингтон. Ему огласят новые обвинения по делу о штурме Капитолия, сообщает Day.Az.

Недавно присяжные одобрили обвинение против Трампа по делу о вмешательстве в американские выборы президента в 2020 году. Его могут привлечь к ответственности за сговор "с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав" и приговорить к более чем 50 годам заключения.