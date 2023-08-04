Германия направила самолеты на военные учения

ВВС Германии направили шесть истребителей Eurofighter и 30 военнослужащих на военные учения Rapid Viking в Исландию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство DPA.

"Мы участвуем в них, чтобы продемонстрировать, что ВВС ФРГ могут в течение нескольких дней оказаться там, где в них будет нужда", - заявил представитель Бундесвера Марко Брунхофер.

Все необходимое для учений оборудование, а также вооружение и личный состав были отправлены в Рейкьявик в течение недели, говорится в сообщении, которое размещено на сайте ВС ФРГ.

Быстрая переброска техники - одна из целей учений, уточняет DPA. Агентство добавляет, что это необходимо на фоне боевых действий на Украине, а также с целью продемонстрировать солидарность с союзниками по НАТО.