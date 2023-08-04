https://news.day.az/world/1586710.html Блинкен в СБ ООН выступил за возобновление зерновой сделки
Блинкен в СБ ООН выступил за возобновление зерновой сделки
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН выступил за возобновление зерновой сделки. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, сделка демонстрировала "конкретные, осязаемые мощные результаты в том, чтобы продовольствие поступало на мировые рынки для тех, кто в нем нуждается". Он добавил, что Соединенные Штаты ценят усилия Турции и ООН по возобновлению зерновой сделки.
Блинкен также добавил, что антироссийские санкции не касаются продовольствия и удобрений.
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