Футболист погиб в результате нападения крокодила

29-летний футболист "Депортиво Каньяс" Хесус Альберто Лопес Ортис погиб в результате нападения крокодила.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Несчастный случай произошёл в Коста-Рике в провинции Гуанакасте, когда Ортис с друзьями отдыхал на пляже. Крокодил напал на футболиста во время купания и утащил его тело. Местные жители последовали за хищником на каноэ, но убить крокодила удалось лишь полицейским. Министерство окружающей среды Коста-Рики запрещает охоту или убийство охраняемых животных. Однако местная полиция решила, что у них есть разрешение в соответствии с законами о дикой природе, чтобы освободить тело из пасти рептилии, и застрелила хищника".