Госдеп подтвердил переговоры с Киевом о гарантиях безопасности

Госдепартамент подтвердил в четверг, что Вашингтон и Киев начали обсуждать гарантии безопасности для Украины, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня представители Госдепартамента, Министерства обороны США и Совета национальной безопасности [Белого дома] встретились с украинскими коллегами, чтобы начать двусторонние переговоры по долгосрочным гарантиям безопасности", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

По его утверждению, в центре внимания США будут "обеспечение Украины силами, способными защищать ее сейчас <...> и в будущем", "поддержка и повышение эффективности и прозрачности в сфере военных институтов и промышленности Украины", а также помощь в проведении реформ, которые "способствуют продвижению Киева на пути к его евроатлантическим устремлениям".

Ранее о том, что Украина и США начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее мы писали о том, что США готовятся предоставить Украине долговременные гарантии.