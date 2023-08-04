Трамп не признал себя виновным в заговоре

Дональд Трамп не признал вину по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, назвав обвинения в свой адрес "политически мотивированными", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В четверг Бывший президент США прибыл в Федеральный суд столичного округа Колумбия в Вашингтоне. Там ему предъявили обвинения по четырём пунктам, включая заговор с целью обмана властей США, фальсификацию свидетельских показаний и нарушение прав американских граждан. По самому серьёзному из них Трампу грозит до 20 лет тюрьмы.

Обвинительное заключение зачитывали около получаса. На заседании присутствовал спецпрокурор Джек Смит, руководивший многомесячным расследованием.

В 45-страничном обвинительном акте, среди прочего, говорится о создании экс-президентом "преступной схемы","подрыве основ американской демократии" и попытке срыва подсчёта голосов 150 миллионов американцев с целью остаться у власти.