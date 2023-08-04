Мятежники в Нигере денонсировали военные соглашения с Францией

Правящие в Нигере мятежники денонсировали военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных отрядов и статуса присутствующих в рамках борьбы с джихадистами военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило AFP.

"Столкнувшись с небрежным отношением и реакцией Франции в отношении ситуации [в Нигере], Национальный совет спасения родины (CNSP - правящий орган путчистов - прим. ТАСС) решает денонсировать соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с этим государством", - ссылается агентство на слова одного из мятежников.

Кроме того, CNSP объявил в четверг о прекращении полномочий четырех послов республики за рубежом.

"Национальный совет спасения родины объявляет о прекращении полномочий послов Нигера во Франции, США, Нигерии и Того", - сообщил по национальному телевидению представитель совета полковник Амаду Абдраман.

Власти Франции, США и Нигерии ранее выступили с критикой действий мятежников, призвав к освобождению избранного президента Мохамеда Базума.

Посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингири осудил смещение Базума. Он также дал понять, что возможен вариант военного вмешательства для возвращения его к власти.

Также правящие в Нигере мятежники заявили, что на "агрессию или попытку агрессии" со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) ответ последует "немедленно".

"Поскольку ECOWAS носит безличный характер, любая агрессия или попытка агрессии против Нигера повлечет за собой немедленный и безотлагательный ответ со стороны нигерских сил", - передает агентство слова одного из участников путча.

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