Армянский министр здравоохранения Самарской области попался на коррупции

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев - задержаны по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях. Расследование ведет УМВД Самары.

Как передает Day.Az, данное дело вызвало громкий общественный резонанс.

В телеграм-канале первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового было отмечено, что Бенян создал криминальный синдикат.

Луговой отмечает, что в действия коррупционера привели к значительному росту заболеваемости во время коронавирусной эпидемии:

"Семья" клана - коалиция Зыкина и Матвеева - под "кураторством" Беняна заняла более 30% объема от всех выполняемых контрактов в области. Благодаря манипуляциям в областном министерстве, их ООО "ЦКДЛ" получило карт-бланш на проведение ковид-тестов. Закончилась история массовой подделку результатов тестов с использованием незарегистрированных медицинских изделий, не предназначенных для сбора, хранения и транспортировки анализов. Полученные тесты реально не исследовались, заключения о наличии или отсутствии факта заражения ставились наугад, так как, при нарушении технологии хранения и транспортировки ПЦР-теста, он 100% дает недостоверный результат",- отмечает зампред комитета Госдумы.