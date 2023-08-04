Париж больше не играет выдающейся роли в Африке

Государственный переворот в Нигере стал провалом Европы, поскольку не было какого-либо четкого европейского единства по общей африканской стратегии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом заявил бывший посол Франции в США и ООН Жерар Аро в интервью Euractiv.

По его словам, для Франции настало время нормализовать политические и экономические связи и относиться к своим африканским коллегам как к суверенным государствам. Дипломат отметил, что Париж больше не играет никакой "выдающейся" роли в регионе.

"Отсутствие какого-либо четкого европейского единства по общей африканской стратегии также способствует хаосу, который в настоящее время переживает регион. Это привело к европейскому провалу. Германия и Италия, у которых также были воинские контингенты в Нигере, тоже должны провести переоценку", - сказал он.

Ранее мятежники в Нигере расторгли некоторые соглашения о военном сотрудничестве с Францией. Решение об отзыве пяти военных сделок с Францией, заключенных в период с 1977 по 2020 год, было зачитано по национальному телевидению представителем хунты Амаду Абдраманом.

Ранее мы писали о том, что мятежники в Нигере денонсировали военные соглашения с Францией.